4 и 5 упр,помогите пожалуйста)
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4 и 5 упр,помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
1 tin, sixty nine pence. 2 pacet , sixty two pence 3 loaf , seventy three pence № 5 уes,yes,no,no,yes.
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