Расставьте знаки препинания ой а переходить на возраст взрослый поступок?
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Расставьте знаки препинания ой а переходить на возраст взрослый поступок?
Ответ(ы):
Гость:
Ой, а переходить на возраст - взрослый поступок?!
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