У равностороннего тругол высота 4 см. Найди сторону треугол.
Математика
У равностороннего тругол высота 4 см. Найди сторону треугол.
Ответ(ы):
Гость:
S=1/2*a*h=1/2*a*4=2a, т.е. S=2a также S= формула через полупериметр и стороны приравняй и получишь уравнение с одним неизвестным=> а
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