В древном Греце чем участники представлений отличались от актеров нашего времени??????????????????????????????????????

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В древном Греце чем участники представлений отличались от актеров нашего времени??????????????????????????????????????
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