Помогите пож-та..вопрос на фото

Математика
Помогите пож-та..вопрос на фото
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня получилось 19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В древном Греце чем участники представлений отличались от актеров нашего времени??????????????????????????????????????
Ответить
Математика
В первый день в киоске продали 9 одинаковых по массе ящиков винограда, а во второй- 11 таких же ящиков. Сколько киллограмов винограда продали в пер...
Ответить
Математика
В треугольнике АВС проведены биссектрисы АD и СЕ. Найдите отношение площадей треугольников АЕD и АВС, если АВ = 21, АС = 28,и ВС = 20.
Ответить
Математика
Найдите все делители числа 15
Ответить
Математика
Один рабочий упаковал 51 пачку книг, другой 60 таких же пачек. Второй рабочий упаков??л на 108 книг больше, чем первый. Сколько книг в одной пачке?
Ответить