Помогите пож-та..вопрос на фото
Математика
Помогите пож-та..вопрос на фото
Ответ(ы):
Гость:
У меня получилось 19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В древном Греце чем участники представлений отличались от актеров нашего времени??????????????????????????????????????
Математика
В первый день в киоске продали 9 одинаковых по массе ящиков винограда, а во второй- 11 таких же ящиков. Сколько киллограмов винограда продали в пер...
Математика
В треугольнике АВС проведены биссектрисы АD и СЕ. Найдите отношение площадей треугольников АЕD и АВС, если АВ = 21, АС = 28,и ВС = 20.
Математика