Рассказ про лебедя сочинение

Гость: Гость:

Лебедь-грациозная птица. Ее оперение белого цвета. А мордочка представлет собой некий остроконечный клюв. Лебеди пиица чистоплотны, в грязное болото не полезут, грязный хлеб в клюв не возьмут. Они обитают в разных частях света. Лебеди перелетные птицы