Рассказ про лебедя сочинение
Окружающий мир
Рассказ про лебедя сочинение
Ответ(ы):
Гость:
Лебедь-грациозная птица. Ее оперение белого цвета. А мордочка представлет собой некий остроконечный клюв. Лебеди пиица чистоплотны, в грязное болото не полезут, грязный хлеб в клюв не возьмут. Они обитают в разных частях света. Лебеди перелетные птицы
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