Аналитическая работа по теме: "Черви приспособленности к паразизму у червей".

Биология
Аналитическая работа по теме: "Черви приспособленности к паразизму у червей".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Среди различных типов червей много паразитов. они в большинстве своем внутренние паразиты животных и растений. приспособлениями являются: огромная плодовитость (они производят очень большое количество яиц чтобы повысить шанс выживания); специализированные покровы тела (тегумент) чтобы предохранить тело от переваривания пищеварительными соками хозяина; значительно упрощенная (а унекоторых полностью отсутствуюшая) пищеварительная система, она им не нужна, так как они обитают в среде, где уже перевареная пища, и им просто нужно ее впитать; наличие органов прикрепления - крючки, присоски, чтобы удержаться на месте; многим свойственен гермафродитизм, чтобы не искать полового партнера
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