В треугольнике ABC AB = 4 см, BC = 7 см, AC = 6 см, а в треугольнике MNK Mk = 8 см, MN = 12 см KN = 14 см. Найдите углы треугольника MNK, если угол A = 80 градусов угол B = 60 градусов

Математика
В треугольнике ABC AB = 4 см, BC = 7 см, AC = 6 см, а в треугольнике MNK Mk = 8 см, MN = 12 см KN = 14 см. Найдите углы треугольника MNK, если угол A = 80 градусов угол B = 60 градусов
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Ответ(ы):
Гость:
Угол М=80 гр.угол К=40гр.угол N=60гр.
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