В треугольнике ABC AB = 4 см, BC = 7 см, AC = 6 см, а в треугольнике MNK Mk = 8 см, MN = 12 см KN = 14 см. Найдите углы треугольника MNK, если угол A = 80 градусов угол B = 60 градусов

Математика

В треугольнике ABC AB = 4 см, BC = 7 см, AC = 6 см, а в треугольнике MNK Mk = 8 см, MN = 12 см KN = 14 см. Найдите углы треугольника MNK, если угол A = 80 градусов угол B = 60 градусов

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