Какие разновидности древних жилищ
История
Какие разновидности древних жилищ
Ответ(ы):
Гость:
Одно из древних жилищ это- вигвам, жилище индейцев Сев. Америки, куполообразное, на каркасе из тонких стволов, покрытом ветками, корой, циновками. Жилище древних славян - изба. Б ревенчатый крестьянский дом в деревне ,топился по чёрному, без трубы,была так же печь.Стёкол не было .В доме были деревянные лавки столы. (Хочешь узнать больше зайди сюда http://bukvy.net/books/deti/53638-ZHilishcha.html )
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