Помогите РЕШИТЬ задачу) пожалуйста прошуууу , заранее спс)

Гость: Гость:

Пусть x тетрадей - в первой пачке. Значит во второй 4x тетрадей (так как если в одной в четыре раза меньше, значит в другой в 4 раза больше). Зная общее кол-во тетрадей, составим и решим ур-е: 4x+x=270 5x=270 x=54 1) 54 - кол-во тетрадей в первой пачке 2) 54*4=216 - кол-во тетрадей во второй пачке Ответ: в 1 пачке 54 тетради, во второй 216.