Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на получение гражданства РФ их ребенком? 3)Почему нужно согласие ребенка в возрасте...
Обществознание
Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на получение гражданства РФ их ребенком? 3)Почему нужно согласие ребенка в возрасте 14 до 18 лет для приобретения или прекращения его гражданства РФ? 4)Назовите три основания приобретения гражданства РФ. 5)Является ли проявлением гуманности предоставление ребенку гражданства РФ,если родители его неизвестны?
Ответ(ы):
Гость:
3) 1.по рождению 2.в результате приема в гражданство РФ 3.в результате восстановления в гражданстве РФ
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