Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на получение гражданства РФ их ребенком? 3)Почему нужно согласие ребенка в возрасте...

Обществознание
Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на получение гражданства РФ их ребенком? 3)Почему нужно согласие ребенка в возрасте 14 до 18 лет для приобретения или прекращения его гражданства РФ? 4)Назовите три основания приобретения гражданства РФ. 5)Является ли проявлением гуманности предоставление ребенку гражданства РФ,если родители его неизвестны?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3) 1.по рождению 2.в результате приема в гражданство РФ 3.в результате восстановления в гражданстве РФ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из города в противоположных направлениях выехали грузовик и мопед скорость грузовика 47 километров час на мопеды 33 километров час Какое расстояние...
Ответить
Алгебра
Решите выражение (√19-√6)*(√19+√6)
Ответить
Қазақ тiлi
НАПИШИТЕ 10 слов на тему "актер,фильмы"
Ответить
Математика
Памаги пажалуста буду благодарна 1073
Ответить
Математика
Помогите РЕШИТЬ задачу) пожалуйста прошуууу , заранее спс)
Ответить