Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на получение гражданства РФ их ребенком? 3)Почему нужно согласие ребенка в возрасте...

Обществознание

Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на получение гражданства РФ их ребенком? 3)Почему нужно согласие ребенка в возрасте 14 до 18 лет для приобретения или прекращения его гражданства РФ? 4)Назовите три основания приобретения гражданства РФ. 5)Является ли проявлением гуманности предоставление ребенку гражданства РФ,если родители его неизвестны?

Автор: Гость