РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДО ВЕЧЕРА !!! 15 Б

Химия
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДО ВЕЧЕРА !!! 15 Б
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) а) 2NaHCO₃ = Na₂CO₃ + CO₂↑ + H₂O      б) 2HI = H₂↑ + I₂      в) 2KClO₃ = 2KCl + 3O₂↑ 2) 2NaHCO₃ = Na₂CO₃ + CO₂↑ + H₂O   1) n(NaHCO ₃) = 58.8/(23+1+12+3*16) = 58.8/84=0.7 моль    2) гидрокарбонат натрия и углекислый газ находятся в отношении 2:1 моль,поэтому : n(CO₂)=0.7/2=0.35 моль    3) V(CO₂)= 0.35*22.4= 7.84 л   4) гидрокарбонат натрия и карбонат натрия находятся в отношении 2:1 моль, поэтому: n(Na₂CO₃)= 0.35 моль   5) N(Na₂CO₃)= 0.35 * 6 * 10²³=2.1 * 10²³ = 21*10²² молекул
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