Используя форму s=v*t определите t (в часах) , если s= 680 км, а v= 34 км/ч.

Математика
Используя форму s=v*t определите t (в часах) , если s= 680 км, а v= 34 км/ч.
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Ответ(ы):
Гость:
20 часов ---------------- t = 680/34
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