В полдень термометр показывал -2°С .К вечеру темпратура воздуха изменилась на -3°,а к полночи еще на -5°.Какую температуру показывал термометр в полночь?
Математика
В полдень термометр показывал -2°С .К вечеру темпратура воздуха изменилась на -3°,а к полночи еще на -5°.Какую температуру показывал термометр в полночь?
Ответ(ы):
Гость:
-2+(-3)+(-5)=-(2+3+5)=-10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Сережа сидел за столом и рисовал карту. Его старший брат Вова был студентом географического факультета, и Сережа часто видел, как Вовка рисовал так...
Русский язык
Прочитайте.Озаглавте текст.Поздняя осень.Стоят ненастные дни.Не светит солнце.Мо??осит дождик.Вот свистнул и завыл ветер.Вой и свист ветра,дождь и ...
Обществознание
Помогите с обществознанием пожалуйста!!!!!! 1)В чем состоит значение гражданства д??я человека? 2)Как влияет состояние гражданства родителей на...