В полдень термометр показывал -2°С .К вечеру темпратура воздуха изменилась на -3°,а к полночи еще на -5°.Какую температуру показывал термометр в полночь?

Математика

В полдень термометр показывал -2°С .К вечеру темпратура воздуха изменилась на -3°,а к полночи еще на -5°.Какую температуру показывал термометр в полночь?

Автор: Гость