Выполни деление с остатком и проверь результат 3 класс часть 2 рабочая тетрадь
Математика
Выполни деление с остатком и проверь результат 3 класс часть 2 рабочая тетрадь
Ответ(ы):
Гость:
Я первое покажу , как надо правильно делить , а дальше сам - ( а ) . 65 : 15 15 делится на 6 ? нет . Значит берём 65 . 65 : 15 = 4 4 пишем под 15 ( это ответ ) А под 65 пишем ( - 65 ) Делаем черточку . пишем 0 .
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