Жадный продавец шаров схватил оодновременно 20шаров и полетел в небо.Он весил 50кг,??аждый шар поднимает 3кг.Сколько шаров должен спустить продавец,чтобы начать спускаться?

Математика
Жадный продавец шаров схватил оодновременно 20шаров и полетел в небо.Он весил 50кг,??аждый шар поднимает 3кг.Сколько шаров должен спустить продавец,чтобы начать спускаться?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20*3=60(кг)-могут поднять шары 60-11=49(кг)-смогут поднять шары , если он отпустит 11 шаров Ответ. 11 шаров или меньше
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