Предложение по схеме [-=], [=-]. Например Я гулял, потом мама дала мне кружку с кофе.
Русский язык
Предложение по схеме [-=], [=-]. Например Я гулял, потом мама дала мне кружку с кофе.
Ответ(ы):
Гость:
[-=] - Солнце светит круглый день. [=-] - Льет как из ведра уже три часа.
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