Что удерживает нас от проявления звериных привычек

Обществознание
Что удерживает нас от проявления звериных привычек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Разум  и то , что мы живет в обществе. И самое главное-мы же не звери, откуда у нас могут взяться звериные привычки?
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