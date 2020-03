Что вы знаете о Британских школах? Напишите правда (True) или ложь (False) 1) A school day starts with assembly in most British schools. 2) Registration takes place every morning before lessons and often before afternoon les...

Английский язык

Что вы знаете о Британских школах? Напишите правда (True) или ложь (False) 1) A school day starts with assembly in most British schools. 2) Registration takes place every morning before lessons and often before afternoon lessons, too. 3) A school year in Britain has four terms. 4) British children have longer summer holidays than Russian children. 5) In Britain the mark A means excellent. 6) Science includes Chemistry, Physics Biology and Maths. 7) At the end of each term schools send report cards to parents.

