Длина спортивной площадки прямоугольной формы равна 400 метров а ширина 200 метров Найдите длину ограды этой площади
Математика
Длина спортивной площадки прямоугольной формы равна 400 метров а ширина 200 метров Найдите длину ограды этой площади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(400+200)*2=600*2=1200м
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