А)Произведение двух чисел равно 12,а их частное равно3 найти эти числа б)сумма двух ??исел равна14,а из разность равна 2.найдите эти числа

Математика

А)Произведение двух чисел равно 12,а их частное равно3 найти эти числа б)сумма двух ??исел равна14,а из разность равна 2.найдите эти числа

Автор: Гость