Одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9 На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка если масса одного ящика картофеля 48 килограмм
Математика
Одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9 На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка если масса одного ящика картофеля 48 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48•12=576 с 1 участка 2) 9•48=432со 2 участка 3) 576-432=144 Ответ: на 144 кг больше собрали с 1 участка
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