Одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9 На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка если масса одного ящика картофеля 48 килограмм

Математика

Одного участка собрали 12 ящиков картофеля а с другого 9 На сколько больше килограммов картофеля собрали с первого участка если масса одного ящика картофеля 48 килограмм

Автор: Гость