Из Риги в Балви(225км)одновременно выехали легковая машина со скоростью45км/ч и грузовая 35км/ч.На каком расстоянии от Балви находилась грузовая машина,когда туда прибыла легковая машина?
Математика
Из Риги в Балви(225км)одновременно выехали легковая машина со скоростью45км/ч и грузовая 35км/ч.На каком расстоянии от Балви находилась грузовая машина,когда туда прибыла легковая машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)225/45=5 (чесов ехал легковой автомобиль) 2)35*5=175 (км проехал грузовой автомобиль за 5 чесов) 3)225-175=50 (км от Балви находится грузовой автомобиль) ответ: в км от Балви находитсяя грузовой автомобиль.
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