Из Риги в Балви(225км)одновременно выехали легковая машина со скоростью45км/ч и грузовая 35км/ч.На каком расстоянии от Балви находилась грузовая машина,когда туда прибыла легковая машина?

Математика

Из Риги в Балви(225км)одновременно выехали легковая машина со скоростью45км/ч и грузовая 35км/ч.На каком расстоянии от Балви находилась грузовая машина,когда туда прибыла легковая машина?

Автор: Гость