Лыжи нужны зимой, а в_л_сипеды лет_м. Грибы растут в л_су, а камыши на б_лоте. С к_нька??и идут на к_ток, а с лыжами на лыжню. Вопрос правильно ли выделены орфограммы слабых позиций?

Русский язык

Лыжи нужны зимой, а в_л_сипеды лет_м. Грибы растут в л_су, а камыши на б_лоте. С к_нька??и идут на к_ток, а с лыжами на лыжню. Вопрос правильно ли выделены орфограммы слабых позиций?

Автор: Гость