Лыжи нужны зимой, а в_л_сипеды лет_м. Грибы растут в л_су, а камыши на б_лоте. С к_нька??и идут на к_ток, а с лыжами на лыжню. Вопрос правильно ли выделены орфограммы слабых позиций?

Русский язык
Лыжи нужны зимой, а в_л_сипеды лет_м. Грибы растут в л_су, а камыши на б_лоте. С к_нька??и идут на к_ток, а с лыжами на лыжню. Вопрос правильно ли выделены орфограммы слабых позиций?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипеды,  летом, в лесу , на болоте, коньками, каток, 
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