Лыжи нужны зимой, а в_л_сипеды лет_м. Грибы растут в л_су, а камыши на б_лоте. С к_нька??и идут на к_ток, а с лыжами на лыжню. Вопрос правильно ли выделены орфограммы слабых позиций?
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Лыжи нужны зимой, а в_л_сипеды лет_м. Грибы растут в л_су, а камыши на б_лоте. С к_нька??и идут на к_ток, а с лыжами на лыжню. Вопрос правильно ли выделены орфограммы слабых позиций?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велосипеды, летом, в лесу , на болоте, коньками, каток,
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