Найдите в каждом столбце "лишнее" словосочетание. Аргументируйте свой ответ. 1) п??рвая любовь какая-то ошибка прошедшее лето способный летать 2) совет друга город зимой парк у реки дом отца
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Найдите в каждом столбце "лишнее" словосочетание. Аргументируйте свой ответ. 1) п??рвая любовь какая-то ошибка прошедшее лето способный летать 2) совет друга город зимой парк у реки дом отца
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Гость:
1) первая любовь, способный летать 2) город зимой, парк у реки
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