Помогите пожалуйста сделать номер 359 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! Всех цилую и обнимаю

Математика
Помогите пожалуйста сделать номер 359 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! Всех цилую и обнимаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый месяц израсходовали 49  во второй 49+х осталось 138-49-(49+х)=138-49-49-х=40-х найдем значение выражения при  х=14; 20;30 1) х=14;  40-х=40-14=26 т 2) х=20; 40-х=40-20=20 т 3) х=30; 40-х=40-30=10 т
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