Соченение (10 предложениий можно больше) ИНДИВИД ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО

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Соченение (10 предложениий можно больше) ИНДИВИД ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть индивидуальным хорошо. Это значит быть личностью, непохожей на других. Индивидуальный человек отличается от других своим мышлением, вкусом, качествами... Каждый человек по сути индивид. Он не может быть никем другим в этой жизни. Нужно ценить свою индивидуальность среди других.
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