Соченение (10 предложениий можно больше) ИНДИВИД ПЛОХО ИЛИ ХОРОШО

Гость: Гость:

Быть индивидуальным хорошо. Это значит быть личностью, непохожей на других. Индивидуальный человек отличается от других своим мышлением, вкусом, качествами... Каждый человек по сути индивид. Он не может быть никем другим в этой жизни. Нужно ценить свою индивидуальность среди других.