Дам 20 баллов!!!!!!!! Пожалуйста переведите текст только не через переводчик, потому-что он плохо переводит. Меня зовут Байэл я живу в городе Нижневартовск. Я люблю кататься на велосипеде чисто ради удовольствия. Я хотел-бы езд...

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Дам 20 баллов!!!!!!!! Пожалуйста переведите текст только не через переводчик, потому-что он плохо переводит. Меня зовут Байэл я живу в городе Нижневартовск. Я люблю кататься на велосипеде чисто ради удовольствия. Я хотел-бы ездить на велосипеде в школу, но я боюсь что его могут украсть. Да и вообще оставлять его без присмотра. У меня в стране школа начинается осенью и поэтому везде лужи, грязь и то не очень удобно. Потому я предпочитаю ходить в школу пешком.

Автор: Гость