Какую цель преследовало российское правительство распространяя христианство ср??ди вновь присоеденённых народов

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Христианство начало распространяться уготов в первой половине IV века. Средигерманских племён готы первые[en]приняли христианство. Особенности христианизации готов, пришедшейся на разгар арианского спора, исследователи связывают с различными внешними и внутренними факторами. В силу исторических обстоятельств, готы приняли христианство в его арианскойформе. Библия, переведённая епископом готов Вульфилой на готский язык, использовалась и другими народами. Христианство было государственной религией в двух основных государственных образованиях готов — вкоролевстве вестготов, где до 589 года доминировало арианство, и в королевстве остготов, где арианство было основной конфессией до разрушения этого государства Византией в середине VI века. Сохранилось не очень много сведений о том, как была устроена христианская церковь в государствах готов, однако имеющаяся информация указывает на то, что христианство не играло определяющей роли в жизни готов. Не известно о случаях значимых конфликтов на религиозной почве между арианами и сторонниками ортодоксальногохристианства. Также конфессиональные предпочтения готов не были важными факторами в их отношениях с другими германскими народами, вне зависимости от того, исповедовали ли они одну религию с готами или нет.