Упражнения 44,45 помогите выполнит заранее спасибо

Гость: Гость:

44. 1.Придирчивый, взыскательный, требовательный, строгий, суровый, грозный. 2. Потешный, курьезный, смешной, комический, смехотворный. 3. Одобрять, хвалить, восхвалять, восторгаться, восхищаться, прославлять, превозносить. 4. Ясно, ярко, четко, отчетливо, определенно. 5. Тлеть, дымиться, пламенеть, гореть, пылать. 6. Робкий, нерешительный, боязливый, трусливый. 7. Излагать, уведомлять, передавать, сообщать, говорить, рассказывать. 8. Бегло, мельком, отчасти, немножко, недостаточно, кое-как, поверхностно. 9. Прилежание, старание, усердие, рвение. 45.1. Друг - приятель - знакомый. 2. Смелый - храбрый - решительный. 3. Хотеть - желать - думать (об этом). 4. Работать - трудиться - делать (работу). 5. Известие - весть - извещение. 6. Понять - уяснить - вникнуть. 7. Совсем - до конца - вполне.