В школе задали написать рассказ о том чем занимались люди в древности.

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Древние люди занимались охотой и собирательством. На всех стоянках неандертальцев находят остатки кострищ и кости крупных животных, часто обгоревшие, что говорит о широком использовании огня для приготовления пищи. Нередко среди костей животных встречаются и разбитые кости самих неандертальцев, что свидетельствует о каннибализме. Неандертальцы использовали различные костяные (острия, шилья) и каменные (остроконечники, скребла) орудия труда. Развитая каменная культура характеризуется различными типами орудий, предназначавшихся для того, чтобы резать, прокалывать, выдалбливать и скоблить. У неандертальцев зарождается охотничья магия. Черепа животных, например волков или пещерных медведей, служили фетишами (талисманами, наделенными, по мнению верующих, сверхъестественными свойствами) , объектами колдовских действий. О существовании погребальных обрядов свидетельствуют захоронения неандертальцев, в которых человека укладывали в позу спящего