Москва была основана в 1147 году.В каком году Москве исполнится 10 веков
Математика
Москва была основана в 1147 году.В каком году Москве исполнится 10 веков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1147 +10*100 =1147 + 1000 = 2147
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