Менин суйкти ауылым кыскаша матин курау

Қазақ тiлi
Менин суйкти ауылым кыскаша матин курау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жазгы демалыста биз ардайым ауылга барамыз.Ауылда меним ажем мен атам турады.Мен ауылга барганды оте жаксы корем.Онын таза ауасы, адеми таулары,молдир булагына не жетсин Тусте ойнауга шыгып,кешке ажеме бакшада комектесем.Демалыс биткен сон мен суйикти ауылымнан кетким келмеиди.
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