Запишите 10 имён прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ан и -ян

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Запишите 10 имён прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ан и -ян
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. глиняный  2. песчаный  3. льняной  4. шерстяной  5. костяной  6.серебряный  7. воробьиный  8. травяной  9. ржаной  10.  нефтяной 
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