Запишите 10 имён прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ан и -ян
Русский язык
Запишите 10 имён прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ан и -ян
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. глиняный 2. песчаный 3. льняной 4. шерстяной 5. костяной 6.серебряный 7. воробьиный 8. травяной 9. ржаной 10. нефтяной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Английский язык
Дам 20 баллов!!!!!!!! Пожалуйста переведите текст только не через переводчик, потому-что он плохо переводит. Меня зовут Байэл я живу в городе Нижне...
Математика
В первый день продали 45 м ткани, во второй 6 м меньше, чем в первый, а в третий на 8 м больше, чем во второй. Поставь разные вопросы и ответь на них.