Помогите мне :) Номер 289 1 и 2
Математика
Помогите мне :) Номер 289 1 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7+4/7+14/19+5/19=1+1=2 11/42+17/42+7/16+9/16=18/42+1=1 3/7 7/16+9/16+
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
В школьную библиотеку пришли 15 учеников,из них 7 учеников взяли по з книги каждый, ?? остальные сдали книги. Сколько книг взяли дети в библиотеке?
Математика
Помогите пожалуйста сделать номер 359 (желательно с краткой записью ) заранее спасибо! Всех цилую и обнимаю