В школьную библиотеку пришли 15 учеников,из них 7 учеников взяли по з книги каждый, ?? остальные сдали книги. Сколько книг взяли дети в библиотеке?

Математика

В школьную библиотеку пришли 15 учеников,из них 7 учеников взяли по з книги каждый, ?? остальные сдали книги. Сколько книг взяли дети в библиотеке?

Автор: Гость