Помогите перевести пож заранее спс
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Помогите перевести пож заранее спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. Меня зовут Том. Мне 12 лет. Я живу в Мадриде. Мне нравится заниматься карате после школы. Это весело. Я научился бороться и защищать себя. На летних каникулах я поеду в карате лагерь. Каждый год у меня соревнования по карате в Мадриде. В прошлом году, я принимал участие в соревнованиях и выиграл золотую медаль. Единственная проблема на карате это то, что ты будешь усердно работать и уставать.
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