Помогите перевести пож заранее спс

Гость: Гость:

Привет. Меня зовут Том. Мне 12 лет. Я живу в Мадриде. Мне нравится заниматься карате после школы. Это весело. Я научился бороться и защищать себя. На летних каникулах я поеду в карате лагерь. Каждый год у меня соревнования по карате в Мадриде. В прошлом году, я принимал участие в соревнованиях и выиграл золотую медаль. Единственная проблема на карате это то, что ты будешь усердно работать и уставать.