Химия Билет 20 желательно все номера

Гость: Гость:

1) Oксид хлора (VII) Cl₂O₇ O O \ // O = Cl - O - Cl = O // \ O O Гидроксид олова (II) SnO: O - Sn - O Метафосфорная кислота HPO₃ O \ P - O - H // O Метаборат алюминия Al(BO₂)₃ O = B - O Al - O - B = O / O = B - O Гидросульфит стронция Sr(HSO₃)₂ O O || || H - O - S - O - Sr - O - S - O - H Хлорат гидроксомеди (II) (CuOH)ClO₃ O || H - O - Cu - O - Cl = O 2. Cr₂O₃ оксид хрома (III) - амфотерный, реагирует с кислотами и щелочами. Cr₂O₃ + 2 КOH = 2 KCrO₂ + H₂O (при сплавлении) Cr₂O₃ + 6 HCl = 2 CrCl₃ + 3 H₂O (реагирует тонко измельченный порошок) H₂B₄O₇ - тетраборная кислота, слабая, в свободном виде не выделена. Как все кислоты, реагирует с щелочами: H₂B₄O₇ + 2 NaOH = Na₂B₄O₇ + 2 H₂O В избытке щелочи образуются метабораты H₂B₄O₇ + 4 NaOH = 4NaBO₂ + 3H₂O Fe(OH)₂ - гидроксид железа (II). Амфотерный. С кислотами реагирует как все основания: Fe(OH)₂ + 2 HCl = FeCl₂ + 2 H₂O Реагирует и с концентрированными щелочами (при высокой температуре): Fe(OH)₂ + 2 NaOH = Na₂[Fe(OH)₄] ↓ - выпадает осадок - тетрагидроксоферрат (II) натрия 3. SiO₂ + BaO = BaSiO₃ SnO + N₂O₅ = Sn(NO₃)₂ MnO + SO₃ = MnSO₄ Ca(OH)₂ + 2 HCl = CaCl₂ + 2 H₂O 2 HNO₃ + Pb(OH)₂ = Pb(NO₃)₂ + 2 H₂O Mg(HSO₄)₂ + 2 MgOHNO₃ = 2 MgSO₄ + Mg(NO₃)₂ + 2 H₂O 4. Ni(OH)₂ + HJ = ? Ni(OH)₂ + HJ = NiOHJ + H₂O Ni(OH)₂ + 2 HJ = NiJ₂ + 2 H₂O Образуются только средняя и оснОвная соли никеля. Кислых солей не образуется из одноосновности йодоводородной кислоты. 5. Mg + 2 H₂O = Mg(OH)₂ + H₂↑ Mg(OH)₂ + HCl = MgOHCl + H₂O MgOHCl + HNO₃ + AgNO₃ = Mg(NO₃)₂ + AgCl↓ + H₂O - тут нужно пояснение. По идее можно было написать: MgOHCl + 2 HNO₃ = Mg(NO₃)₂ + HCl + H₂O. Однако на практике такой реакции не будет, точнее мы получим смесь реагентов и продуктов. Дело в том, что и соляная, и азотная кислота - сильные и летучие. И равновесие не будет существенно сдвинуто в какую-либо сторону. Реакция будет идти и "слева направо", и "справа налево". Добавление нитрата серебра AgNO₃ сместит равновесие вправо за счет образования нерастворимого осадка AgCl. Хлорид-ионы будут выводиться из реакции, реакция "пойдет" в сторону продуктов. Но возможно, для данного курса ответ "MgOHCl + 2 HNO₃ = Mg(NO₃)₂ + HCl + H₂O" будет достаточным Mg(NO₃)₂ + K₂CO₃ = MgCO₃↓ + 2 KNO₃ MgCO₃ = MgO + CO₂↑ (при нагревании)