Составь из двух предложений одно с однородными членами членам,используя союзы и,а,но.Напиши,расставляя знаки препинания
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Составь из двух предложений одно с однородными членами членам,используя союзы и,а,но.Напиши,расставляя знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкие и теплые пирожки лежали на тарелке.Это стихотворение красивое и очень грустное.На охоту мы ушли на рассвете а , вернулись поздно вечером.Я живу не в городе а , в деревне.
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