Что значит дай ёё определение и приведи пример
Русский язык
Что значит дай ёё определение и приведи пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит,что ты должен(а) объяснить что-либо и привести примеры.
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