Люли пожалуйста помогите. Как умножить Смешные числа с разными знаменателями
Математика
Люли пожалуйста помогите. Как умножить Смешные числа с разными знаменателями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешанные перевести в неправильные дроби (Если возможно то сократи дроби) а потом умножить числитель на числитель и знаменатель на знаменатель.
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