По формуле х=10+3*t найти t

Алгебра
По формуле х=10+3*t найти t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х= 10 + 3t 3t = x - 10 t = (x - 10)/3
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