Начертите четыре любые фигуры площадь каждой из которых равна 10 сантиметров

Математика
Начертите четыре любые фигуры площадь каждой из которых равна 10 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисовать я не могу, но какие стороны которые они имеют скажу! 1)1 см и 10 см 2) 2 см и 5 см 3) 4 см и 2,5 см 4)20 см и 0,5 см
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