В бассейн нилили 4656м3 воды,что составиляет 48% объем всего басейна.чему равен объем всего бассейна?
Математика
В бассейн нилили 4656м3 воды,что составиляет 48% объем всего басейна.чему равен объем всего бассейна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4656 м^3 --- 48% x м^3 --- 100% x = 4656 * 100 / 48 = 9700 (м^3) воды
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