В бассейн нилили 4656м3 воды,что составиляет 48% объем всего басейна.чему равен объем всего бассейна?

Математика

В бассейн нилили 4656м3 воды,что составиляет 48% объем всего басейна.чему равен объем всего бассейна?

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