Cумма двух чисел равна 174 , а частное равно 2 . найдите эти числа.
Математика
Cумма двух чисел равна 174 , а частное равно 2 . найдите эти числа.
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Гость:
Эти числа будут 88 и 86)
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