Написать короткий параграф о себе. Напишите свое имя, возраст, национальность, как ты выглядишь, ваш любимый школьный предмет и ваш любимый вид спорта. (Имя-Максим, Возрост - 11, Национальность-Россиянец, Выгляжу - светлые воло...
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Написать короткий параграф о себе. Напишите свое имя, возраст, национальность, как ты выглядишь, ваш любимый школьный предмет и ваш любимый вид спорта. (Имя-Максим, Возрост - 11, Национальность-Россиянец, Выгляжу - светлые волосы, зелёные глаза, не высокий, Мой любимы школьный предмет Биология, Мой любимый вид спорта футбол. Спасибо большое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hi! Ny name is Max. I am 11. I am Russsian.I have blond hair and green eyes. My favorite school subject Biology.I like football very much.
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