Написать короткий параграф о себе. Напишите свое имя, возраст, национальность, как ты выглядишь, ваш любимый школьный предмет и ваш любимый вид спорта. (Имя-Максим, Возрост - 11, Национальность-Россиянец, Выгляжу - светлые воло...

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Написать короткий параграф о себе. Напишите свое имя, возраст, национальность, как ты выглядишь, ваш любимый школьный предмет и ваш любимый вид спорта. (Имя-Максим, Возрост - 11, Национальность-Россиянец, Выгляжу - светлые волосы, зелёные глаза, не высокий, Мой любимы школьный предмет Биология, Мой любимый вид спорта футбол. Спасибо большое.

Автор: Гость