Каковы последствия неправильного питания для здоровья?

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Каковы последствия неправильного питания для здоровья?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язва , гастрит , болит живот , и если качаешся то будет эффект медленно идти
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