В мешке лежат красные и белые шары. Петя вынул один шар, потом заглянул в мешок и сказал: "3/5(дробь) оставшихся шаров-белые" , после чего положил шар обратно в мешок.Затем Вася вынул один шар, заглянул в мешок и сказал: "4/7(д...

Алгебра
В мешке лежат красные и белые шары. Петя вынул один шар, потом заглянул в мешок и сказал: "3/5(дробь) оставшихся шаров-белые" , после чего положил шар обратно в мешок.Затем Вася вынул один шар, заглянул в мешок и сказал: "4/7(дробь) оставшихся шаров-белые". Сколько шаров было в мешке первоначально? Спасибо!
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