В трёх клетках находится поровну попугаев.В одной из клеток 4 попугая. Сколько поп??гаев в двух других клетках?

Математика
В трёх клетках находится поровну попугаев.В одной из клеток 4 попугая. Сколько поп??гаев в двух других клетках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказано поровну значит если в одной клетке 4 попугая,а клеток 3 значит 4x3=12(попугаев в 2 клетках) в 3 клетках по 4 попугая
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