Кто такой Ар - Рашид и что он сделал в истории

История
Кто такой Ар - Рашид и что он сделал в истории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Халив Харун ар-Рашид пятый халив халифата (786-809). Герой сказок "Тысяча и одна ночь". Коварный и жестокий деспот. Последний период правления ар-рашида не свидетельствует о его политической зрелости и дальновидности.Своей деятельность Харун ар-рашид сильно поспособствовал начавшейся распада империи.
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